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Ливерпуль – Лестер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Ожидается легкая прогулка для команды Арне Слота

Ливерпуль – Лестер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Та форма, в которой находятся "мерсисайдцы", просто обязывает их забирать очередные три очка на Boxing Day. А как иначе, если к ним в гости едет проблемный "Лестер"?

Здесь много интриги не ожидается, но иногда ожидания вообще никак не оправдываются. Есть небольшой шанс, что этот матч станет именно таковым.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.

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Английская Премьер-лига. 18-й тур.

26 декабря. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Лестер"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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