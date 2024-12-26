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Ливерпуль – Лестер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ожидается легкая прогулка для команды Арне Слота
Getty Images / Global Images Ukraine
Та форма, в которой находятся "мерсисайдцы", просто обязывает их забирать очередные три очка на Boxing Day. А как иначе, если к ним в гости едет проблемный "Лестер"?
Здесь много интриги не ожидается, но иногда ожидания вообще никак не оправдываются. Есть небольшой шанс, что этот матч станет именно таковым.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.
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Английская Премьер-лига. 18-й тур.
26 декабря. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Даррен Бонд (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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