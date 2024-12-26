Ливерпуль – Лестер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Та форма, в которой находятся "мерсисайдцы", просто обязывает их забирать очередные три очка на Boxing Day. А как иначе, если к ним в гости едет проблемный "Лестер"?

Здесь много интриги не ожидается, но иногда ожидания вообще никак не оправдываются. Есть небольшой шанс, что этот матч станет именно таковым.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.

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1.11 10.50 23.00 Узнать больше

Английская Премьер-лига. 18-й тур.

26 декабря. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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