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Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Витор Перейра попытается продолжить удачный старт
Getty Images / Global Images Ukraine
В своем первом матче после назначения в "Вулверхэмптон" Витор Перейра обыграл "Лестер" со счетом 3:0. Как-то не ощутили особого сопротивления со стороны соперника "волки", а во втором тайме просто играли по счету.
Интересно, победа обусловлена только слабостью соперника и положительным импульсом от прихода нового наставника, или на самом ли деле это начало неплохой серии, которая найдет свое продолжение против "Манчестер Юнайтед"?
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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