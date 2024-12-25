Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В своем первом матче после назначения в "Вулверхэмптон" Витор Перейра обыграл "Лестер" со счетом 3:0. Как-то не ощутили особого сопротивления со стороны соперника "волки", а во втором тайме просто играли по счету.

Интересно, победа обусловлена ​​только слабостью соперника и положительным импульсом от прихода нового наставника, или на самом ли деле это начало неплохой серии, которая найдет свое продолжение против "Манчестер Юнайтед"?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

3.90 3.75 1.93 Узнать больше

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.