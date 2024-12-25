  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Витор Перейра попытается продолжить удачный старт

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В своем первом матче после назначения в "Вулверхэмптон" Витор Перейра обыграл "Лестер" со счетом 3:0. Как-то не ощутили особого сопротивления со стороны соперника "волки", а во втором тайме просто играли по счету.

Интересно, победа обусловлена ​​только слабостью соперника и положительным импульсом от прихода нового наставника, или на самом ли деле это начало неплохой серии, которая найдет свое продолжение против "Манчестер Юнайтед"?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.

Favbet
3.90
3.75
1.93
Узнать больше

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Арсенал готов потратить в январе внушительную сумму на трансфер еще одного защитника
yellow-arrow
Тренер Ньюкасла: Красота нынешней Премьер-лиги заключается в том, что вы никогда не знаете, что может произойти
yellow-arrow
Ноттингем Форест – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Витор Перейра Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Вулверхэмптон АПЛ Манчестер Юнайтед Где смотреть футбол Рубен Аморим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости