Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Победа "красных дьяволов" в манчестерском дерби вдохновила многих, все начали по-другому смотреть на Аморима и его команду: неужели они проявляют симптомы выздоровления?

Однако следующие два матча снова вернули то же чувство разочарования. Сначала они вылетели из Кубка Английской Лиги, уступив "Тоттенхэму", а на выходных проиграли "Борнмуту" у себя дома 0:3. Им срочно нужно снова побеждать.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.

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Английская Премьер-лига. 18-й тур.

26 декабря. 19:30. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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