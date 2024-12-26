Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Рубен Аморим сделает все возможное, чтобы вернуться на победный путь
Getty Images / Global Images Ukraine
Победа "красных дьяволов" в манчестерском дерби вдохновила многих, все начали по-другому смотреть на Аморима и его команду: неужели они проявляют симптомы выздоровления?
Однако следующие два матча снова вернули то же чувство разочарования. Сначала они вылетели из Кубка Английской Лиги, уступив "Тоттенхэму", а на выходных проиграли "Борнмуту" у себя дома 0:3. Им срочно нужно снова побеждать.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Английская Премьер-лига. 18-й тур.
26 декабря. 19:30. Вулверхэмптон. "Молинью"
Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Усиление Колоса, топ-клуб для Забарного и очередной свободный агент для Барсы. Главные новости за 25 декабря
- Экс-звезда Реала может присоединиться к Жироне
- Торговый оборот компании президента Металлиста 1925 равен ВВП Италии
- Сборная не при чем. Появились новые подробности в допинговом деле Мудрика
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы