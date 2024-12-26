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Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Рубен Аморим сделает все возможное, чтобы вернуться на победный путь

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Победа "красных дьяволов" в манчестерском дерби вдохновила многих, все начали по-другому смотреть на Аморима и его команду: неужели они проявляют симптомы выздоровления?

Однако следующие два матча снова вернули то же чувство разочарования. Сначала они вылетели из Кубка Английской Лиги, уступив "Тоттенхэму", а на выходных проиграли "Борнмуту" у себя дома 0:3. Им срочно нужно снова побеждать.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.

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Английская Премьер-лига. 18-й тур.

26 декабря. 19:30. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Витор Перейра Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Вулверхэмптон АПЛ Манчестер Юнайтед Рубен Аморим смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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