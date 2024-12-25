Борнмут – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Невероятно классная форма "вишен" в последних матчах проходит как-то незаметно, а они выиграли 4 из последних 5 матчей, в том числе одолели "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Подобное стало возможным не в последнюю очередь благодаря Илье Забарному и его игре в обороне. На Boxing Day они ждут в гости "Кристал Пэлас" и, кажется, являются безоговорочными фаворитами этой игры.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.

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