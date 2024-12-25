Ноттингем Форест – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Как-то нынешний наставник "лесников" неплохо начинал свою карьеру со "шпорами" и даже был признан лучшим тренером месяца в АПЛ, однако вскоре после этого его уволили за неудачные результаты.

Не поверили в Эшпириту Санту в Лондоне. Возможно, его желание доказать своему клубу, что они многое потеряли, также будет одной из мотиваций для него обыграть "Тоттенхэм"?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.

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