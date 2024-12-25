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Ноттингем Форест – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Нуну Эшпириту Санту против своего бывшего клуба

Ноттингем Форест – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Как-то нынешний наставник "лесников" неплохо начинал свою карьеру со "шпорами" и даже был признан лучшим тренером месяца в АПЛ, однако вскоре после этого его уволили за неудачные результаты.

Не поверили в Эшпириту Санту в Лондоне. Возможно, его желание доказать своему клубу, что они многое потеряли, также будет одной из мотиваций для него обыграть "Тоттенхэм"?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

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Трансляция матча "Ноттингем Форест" — "Тоттенхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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