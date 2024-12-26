Ноттингем Форест – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Кто бы мог подумать в начале сезона, что "Тоттенхэм" будет ехать в гости к "Ноттингем Форест" в качестве аутсайдера и команды, идущей гораздо ниже "лесников" в турнирной таблице?

Но таковы реалии. Анге Постекоглу точно ожидал большего и об этом он без устали напоминает на пресс-конференциях. Прошлый матч он с треском проиграл "Ливерпулю" и нужно как-то за это реабилитироваться.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.

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Английская Премьер-лига. 18-й тур.

26 декабря. 17:00. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Крэйг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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