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Топ-клубы АПЛ проявляют интерес к игроку Брюгге
Футболист также настроен на смену чемпионата
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Максим Де Кейпер давно себя зарекомендовал как один из самых ярких игроков "Брюгге". Бельгиец, который любит прорываться вперед с позиции левого защитника, также старательно обеспечивает прикрытие и на позиции левого полузащитника. Однако именно его мастерство в защите и умение быстро двигаться по флангу привлекли к нему внимание несколько топ-клубов из Премьер-лиги.
Как сообщает Caught Offside, "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси" проявляют интерес к 24-летнему игроку. Безусловно, футболист хочет сделать шаг вперед в своей карьере и переехать в английский чемпионат, впрочем, он хочет завершить текущий сезон с "Брюгге", прежде чем рассматривать возможность переезда за границу. По данным transfermarkt, стоимость бельгийца составляет 12 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Максим Де Кейпер провел 24 матча, где отметился голом и 4 ассистами.
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