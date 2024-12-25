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Топ-клубы АПЛ проявляют интерес к игроку Брюгге

Англия

Футболист также настроен на смену чемпионата

Топ-клубы АПЛ проявляют интерес к игроку Брюгге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Максим Де Кейпер давно себя зарекомендовал как один из самых ярких игроков "Брюгге". Бельгиец, который любит прорываться вперед с позиции левого защитника, также старательно обеспечивает прикрытие и на позиции левого полузащитника. Однако именно его мастерство в защите и умение быстро двигаться по флангу привлекли к нему внимание несколько топ-клубов из Премьер-лиги.

Как сообщает Caught Offside, "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси" проявляют интерес к 24-летнему игроку. Безусловно, футболист хочет сделать шаг вперед в своей карьере и переехать в английский чемпионат, впрочем, он хочет завершить текущий сезон с "Брюгге", прежде чем рассматривать возможность переезда за границу. По данным transfermarkt, стоимость бельгийца составляет 12 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Максим Де Кейпер провел 24 матча, где отметился голом и 4 ассистами.

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Источник:
Caught Offside
Опубликовал: Александр Гресь
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