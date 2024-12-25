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Постекоглу требует от руководства Тоттенхэма усиления состава в январе

Англия

Оборона сейчас у них просто никакая

Постекоглу требует от руководства Тоттенхэма усиления состава в январе

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Шпоры" проиграли три из последних четырех матчей Премьер-лиги и опустились на 11-е место в таблице, а в воскресенье были разгромлены дома "Ливерпулем" со счетом 6:3. Эта серия поражений совпала с травмами ключевых игроков, включая вратаря Гульельмо Викарио и защитников Микки ван де Вена и Кристиана Ромеро. На предматчевой пресс-конференции тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу отметил, что зимой им необходимо усилить команду, чтобы исправить ситуацию в чемпионате.

"Как я уже говорил, мы планировали. Большинство из них касались того, где мы сейчас находимся. Честно говоря, нам все еще немного не хватает в нескольких зонах, и мы нуждаемся в усилении. Январь более сложный с точки зрения того, каких игроков вы можете приобрести. Для нас, в идеале (как и для любого клуба) я думаю, что вы хотите пригласить людей, которые сделают вас сильнее. Не стоит паниковать и привлекать любого, кто, по вашему мнению, не поможет нашему делу во второй половине сезона, но я думаю, что мы уже показали, что мы достаточно методично и расчетливо подходим к нашей работе", - цитирует слова Постекоглу BBC.

Отметим, что следующий матч "Тоттенхэм" сыграет 26 декабря на выезде против "Ноттингема".

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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