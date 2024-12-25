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Ливерпуль рассматривает план "Б" в Бундеслиге на случай, если им не удастся продлить контракт с Салахом

Англия

Красные внимательно следят за ситуацией вокруг вингера Баварии

Ливерпуль рассматривает план "Б" в Бундеслиге на случай, если им не удастся продлить контракт с Салахом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Мохамед Салах продолжает оставаться в центре внимания на "Энфилде". Поскольку его контракт рассчитан до июня следующего года, будущее египтянина в "Ливерпуле" окружено неопределенностью. Пока английский клуб круглосуточно работает над тем, чтобы обеспечить его продление, уже обсуждаются альтернативные варианты на случай, если сделка не будет достигнута.

Как сообщает Fichajes, "красные" анализируют возможность подписать Лероя Сане из "Баварии" в качестве замены египтянину. Немец, тем временем не договорился с мюнхенцами о продлении контракта, что подпитывает спекуляции относительно его будущего. 28-летний вингер, известный своей скоростью, дриблингом и способностью менять ход матча, является очень привлекательным вариантом для "Ливерпуля". Его приход, если это произойдет, не только смягчит потенциальный уход Салаха, но и усилит команду, которая стремится оставаться конкурентоспособной в европейской элите. Поскольку у обоих игроков заканчиваются последние месяцы контрактов, следующие несколько недель будут решающими.

Добавим, что в этом сезоне Лерой Сане сыграл 19 матчей, где отметился 5 голами и одним ассистом.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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