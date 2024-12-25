Экс-игрок Ливерпуля раскритиковал игру Мазрауи в матче против Борнмута

В минувшие выходные "МЮ" дома уступил "Борнмуту" со счетом 0:3. Экс-игрок "Ливерпуля" и "манкунианцев" Майкл Оуэн раскритиковал игру защитника "красных дьяволов" Нуссаира Мазрауи, который сфолил в собственной штрафной площадке на Клюйверти.

"Небольшая ошибка? По большей части это было бессмысленно. Что он вообще делал? Два игрока прикрывали его, он не собирался забивать оттуда, а тот в ненужный момент пошел в подкат. Просто стоит там и пропускает мяч. Это было плохое, плохое решение. Рубену Амориму нужно посмотреть эту игру и убедиться, что эти игроки, которые не играют, больше не выйдут на поле. Он должен быть таким же жестоким и безжалостным", - цитирует Майкла Оуэна Foot Mercato.

Отметим, что "МЮ" находится на 13-й позиции в АПЛ, имея в своем активе 22 очка. Следующий матч "красные дьяволы" проведут 26 декабря на выезде против "Вулверхэмптона".