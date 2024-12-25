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Ливерпуль следит за тремя игроками сенсационной команды из АПЛ

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За этот клуб выступает один из лучших украинских легионеров

Ливерпуль следит за тремя игроками сенсационной команды из АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" наблюдает за тремя игроками "Борнмута", которые прекрасно проявили себя в текущем сезоне.

По информации от издания Football Insider, мерсисайдцы серьезно заинтересованы в подписании Милоша Керкеза, а также они отправили скаутов наблюдать за 22-летним украинцем Ильей Забарным и 24-летним Антуаном Семеньо.

Считается, что стиль игры команды Андони Ираолы является несколько схожим с тем, что демонстрируют подопечные Арне Слота, поэтому в "Ливерпуле" высоко оценивают этих трех талантливых футболистов, которые могут продолжать прогрессировать и, возможно, впоследствии станут доступными вариантами для трансфера в следующем году.

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Ранее главный тренер "Борнмута" Андони Ираола поделился своими впечатлениями от Забарного, назвав его особенным футболистом, который в будущем может закрепиться на самом высоком уровне.

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Ливерпуль Борнмут Илья Забарный Антуан Семеньо Милош Керкез
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Андрей Журба
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