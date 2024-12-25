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Среди них - украинец. Ливерпуль следит за тремя игроками сенсационной команды из АПЛ
За этот клуб выступает один из лучших украинских легионеров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" наблюдает за тремя игроками "Борнмута", которые прекрасно проявили себя в текущем сезоне.
По информации от издания Football Insider, мерсисайдцы серьезно заинтересованы в подписании Милоша Керкеза, а также они отправили скаутов наблюдать за 22-летним украинцем Ильей Забарным и 24-летним Антуаном Семеньо.
Считается, что стиль игры команды Андони Ираолы является несколько схожим с тем, что демонстрируют подопечные Арне Слота, поэтому в "Ливерпуле" высоко оценивают этих трех талантливых футболистов, которые могут продолжать прогрессировать и, возможно, впоследствии станут доступными вариантами для трансфера в следующем году.
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Ранее главный тренер "Борнмута" Андони Ираола поделился своими впечатлениями от Забарного, назвав его особенным футболистом, который в будущем может закрепиться на самом высоком уровне.
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