Среди них - украинец. Ливерпуль следит за тремя игроками сенсационной команды из АПЛ

"Ливерпуль" наблюдает за тремя игроками "Борнмута", которые прекрасно проявили себя в текущем сезоне.

По информации от издания Football Insider, мерсисайдцы серьезно заинтересованы в подписании Милоша Керкеза, а также они отправили скаутов наблюдать за 22-летним украинцем Ильей Забарным и 24-летним Антуаном Семеньо.

Считается, что стиль игры команды Андони Ираолы является несколько схожим с тем, что демонстрируют подопечные Арне Слота, поэтому в "Ливерпуле" высоко оценивают этих трех талантливых футболистов, которые могут продолжать прогрессировать и, возможно, впоследствии станут доступными вариантами для трансфера в следующем году.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее главный тренер "Борнмута" Андони Ираола поделился своими впечатлениями от Забарного, назвав его особенным футболистом, который в будущем может закрепиться на самом высоком уровне.