Унаи Эмери готов продать зимой атакующего полузащитника команды

"Лидс" стремится пополнить свой состав в январское трансферное окно, чтобы усилить борьбу за повышение в классе и подготовиться к выходу в Премьер-лигу. Даниэль Фарке хочет провернуть трансфер игрока, который играет в АПЛ.

По информации Football Insider, Унаи Эмери дал зеленый свет на уход Эмилиано Буэндии из "Астон Виллы". "Лидс" все еще заинтересован в подписании аргентинца после того, как летом не смог убедить его в переходе. В нынешней кампании 28-летний атакующий полузащитник не является игроком основы в Эмери, поэтому футболист готов сменить клубную прописку. Кроме того, Фарке очень хорошо знает навыки аргентинца, поскольку они ранее уже пересекались в "Норвиче". По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 18 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Эмилиано Буэндия провел 13 матчей и отметился одним забитым мячом.