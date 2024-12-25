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Унаи Эмери готов продать зимой атакующего полузащитника команды

Англия

Игрок не часто появляется на поле в этом сезоне

Унаи Эмери готов продать зимой атакующего полузащитника команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лидс" стремится пополнить свой состав в январское трансферное окно, чтобы усилить борьбу за повышение в классе и подготовиться к выходу в Премьер-лигу. Даниэль Фарке хочет провернуть трансфер игрока, который играет в АПЛ.

По информации Football Insider, Унаи Эмери дал зеленый свет на уход Эмилиано Буэндии из "Астон Виллы". "Лидс" все еще заинтересован в подписании аргентинца после того, как летом не смог убедить его в переходе. В нынешней кампании 28-летний атакующий полузащитник не является игроком основы в Эмери, поэтому футболист готов сменить клубную прописку. Кроме того, Фарке очень хорошо знает навыки аргентинца, поскольку они ранее уже пересекались в "Норвиче". По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 18 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Эмилиано Буэндия провел 13 матчей и отметился одним забитым мячом.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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