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Самый дорогой футболист в истории Челси считает, что его одноклубник является одним из лучших игроков в АПЛ

Англия

Полузащитник назвал тройку лучших игроков в этом сезоне

Самый дорогой футболист в истории Челси считает, что его одноклубник является одним из лучших игроков в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник лондонского "Челси" Энцо Фернандес поделился мнением о своем звездном одноклубнике Коуле Палмере, назвав его одним из лучших игроков в АПЛ по состоянию на данный момент.

"Коул Палмер очень и очень хороший футболист. Я вижу, как он тренируется каждый день. Он очень скромный парень, который очень много работает над собой. Он является невероятно качественным игроком. Я верю в него и верю, что он достигнет значительных высот в футболе".

"Думаю, что сейчас он, Мохамед Салах и Эрлинг Холанд являются одними из лучших игроков в АПЛ", — добавил Энцо.

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Ранее Энцо Фернандес рассказал о своей адаптации в "Челси" и новом тренере команды Энцо Мареске.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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