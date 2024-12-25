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Самый дорогой футболист в истории Челси считает, что его одноклубник является одним из лучших игроков в АПЛ
Полузащитник назвал тройку лучших игроков в этом сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник лондонского "Челси" Энцо Фернандес поделился мнением о своем звездном одноклубнике Коуле Палмере, назвав его одним из лучших игроков в АПЛ по состоянию на данный момент.
"Коул Палмер очень и очень хороший футболист. Я вижу, как он тренируется каждый день. Он очень скромный парень, который очень много работает над собой. Он является невероятно качественным игроком. Я верю в него и верю, что он достигнет значительных высот в футболе".
"Думаю, что сейчас он, Мохамед Салах и Эрлинг Холанд являются одними из лучших игроков в АПЛ", — добавил Энцо.
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Ранее Энцо Фернандес рассказал о своей адаптации в "Челси" и новом тренере команды Энцо Мареске.
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