Самый дорогой футболист в истории Челси считает, что его одноклубник является одним из лучших игроков в АПЛ

Полузащитник лондонского "Челси" Энцо Фернандес поделился мнением о своем звездном одноклубнике Коуле Палмере, назвав его одним из лучших игроков в АПЛ по состоянию на данный момент.

"Коул Палмер очень и очень хороший футболист. Я вижу, как он тренируется каждый день. Он очень скромный парень, который очень много работает над собой. Он является невероятно качественным игроком. Я верю в него и верю, что он достигнет значительных высот в футболе".

"Думаю, что сейчас он, Мохамед Салах и Эрлинг Холанд являются одними из лучших игроков в АПЛ", — добавил Энцо.