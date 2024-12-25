Унаи Эмери требует большего от одного из ключевых игроков Астон Виллы

"Астон Вилла" после тяжелого периода в ноябре, вернулся к победной серии, которая составляет пять матчей во всех турнирах. Накануне поединка против "Ньюкасл", тренер бирмингемцев Унаи Эмери отметил, что атакующий полузащитник Моргана Роджерса не должен бояться брать большую ответственность на себя.

"Я очень требователен к нему, к команде, к себе, но особенно к Моргану, потому что он очень важен для нас. Мне нужна его игра в каждом матче, который мы играем, с разными целями. На нем лежит большая ответственность за мою идею, стиль, и, конечно, я стараюсь много на него давить. Я им очень доволен, но хочу от него большего. Сейчас мы на шестом месте, мы стараемся сосредоточиться на каждом матче, быть последовательными. Дома мы чувствуем себя лучше, но на выезде все совсем по-другому", - цитирует Эмери Sky Sports.

Отметим, что в этом сезоне Морган Роджерс отметился 5 голами и 4 ассистами в 23 матчах во всех турнирах. Игра между "Астон Виллой" и "Ньюкаслом" состоится 26 декабря в 17:00 на стадионе "Сент-Джеймс Парк".