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Арне Слот обратился к болельщикам команды на Рождество
Тренер Ливерпуля дал обещание фанатам
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот обратился к болельщикам команды на Рождество и поздравил их с праздниками.
"Мы приближаемся к завершению первого круга чемпионата, когда мы будем иметь более четкое представление о том, где мы находимся. Каждая команда сыграет друг с другом, что даст нам возможность понять, как мы прошли первую половину сезона. Мы хотим завершить ее на высокой ноте".
"Пользуясь этой возможностью, я хотел бы поздравить всех наших болельщиков с Рождеством. Я не так долго работаю в "Ливерпуле", но за этот короткий промежуток времени я быстро понял, почему наши болельщики являются лучшими во всем мире. Ваша особая поддержка является важной частью нашего успеха.
Я надеюсь, что вам действительно нравится тот футбол, в который играет наша команда. Даю слово, что мы будем еще упорнее работать ради максимального результата, поскольку впереди нас ждет вторая половина сезона", — добавил Слот.
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Напомним, что в следующем матче "Ливерпуль" будет принимать "Лестер" на своем поле. Игра состоится в четверг, 26-го декабря, в 22:00 по киевскому времени.
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