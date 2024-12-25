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Арне Слот обратился к болельщикам команды на Рождество

Англия
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Тренер Ливерпуля дал обещание фанатам

Арне Слот обратился к болельщикам команды на Рождество

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот обратился к болельщикам команды на Рождество и поздравил их с праздниками.

"Мы приближаемся к завершению первого круга чемпионата, когда мы будем иметь более четкое представление о том, где мы находимся. Каждая команда сыграет друг с другом, что даст нам возможность понять, как мы прошли первую половину сезона. Мы хотим завершить ее на высокой ноте".

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"Пользуясь этой возможностью, я хотел бы поздравить всех наших болельщиков с Рождеством. Я не так долго работаю в "Ливерпуле", но за этот короткий промежуток времени я быстро понял, почему наши болельщики являются лучшими во всем мире. Ваша особая поддержка является важной частью нашего успеха.

Я надеюсь, что вам действительно нравится тот футбол, в который играет наша команда. Даю слово, что мы будем еще упорнее работать ради максимального результата, поскольку впереди нас ждет вторая половина сезона", — добавил Слот.

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Напомним, что в следующем матче "Ливерпуль" будет принимать "Лестер" на своем поле. Игра состоится в четверг, 26-го декабря, в 22:00 по киевскому времени.

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Ливерпуль Арне Слот
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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