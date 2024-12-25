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Тренер Ньюкасла: Красота нынешней Премьер-лиги заключается в том, что вы никогда не знаете, что может произойти

Англия

Немало сенсаций случилось за неполный первый круг чемпионата

Тренер Ньюкасла: Красота нынешней Премьер-лиги заключается в том, что вы никогда не знаете, что может произойти

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Два сезона назад "Ньюкасл" ворвались в верхнюю часть турнирной таблицы, когда поднялся на четвертую строчку, а в конце прошлой кампании "Астон Вилла" повторила этот подвиг. Тренер "Ньюкасла" Эдди Гау отказывается считать первую шестерку Премьер-лиги "закрытой лавочкой", поскольку другие команды также могут вытеснить кого-то из топ-клубов с этих позиций.

"Я уверен, что есть люди, которые не хотят, чтобы это произошло снова. Но красота нынешней Премьер-лиги заключается в том, что вы никогда не знаете, что может произойти. Командам сложно связать последовательную серию результатов - не только нам. Мы видим, как "Ноттингем", "Борнмут" и многие другие команды проводят действительно сильные сезоны. Уровень Премьер-лиги в этом году был очень высоким между всеми командами. Я не думаю, что есть большая разница между командами из верхней и нижней части турнирной таблицы, и это свидетельствует о качестве каждой команды в лиге. Легких игр не бывает, и это создает великолепное зрелище", - цитирует Эдди Гау Sky Sports.

Отметим, что в следующем туре "Ньюкасл" дома будет принимать "Астон Виллу". Матч состоится завтра, 26 декабря, в 17:00 по киевскому времени.

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Ньюкасл Эдди Хау
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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