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Арсенал готов потратить в январе внушительную сумму на трансфер еще одного защитника

Англия

Переход может состояться в ближайшее время

Арсенал готов потратить в январе внушительную сумму на трансфер еще одного защитника

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Лондонский "Арсенал" готов потратить значительную сумму на трансфер защитника "Барселоны" в январское трансферное окно.

Сообщается, что руководство "канониров" стремится усилить состав команды, подписав Жюля Кунде из "Барселоны", однако такая сделка обойдется "Арсеналу" очень дорого, поскольку каталонский клуб оценивает 26-летнего французского защитника в 75 миллионов евро. Президент "сине-гранатовых" Жуан Лапорта согласится отпустить универсального игрока даже в ближайшее трансферное окно, если им поступит конкретное предложение.

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В этом сезоне Жюль Кунде принял участие в 25 матчах на клубном уровне, отметившись одним голом и 6 ассистами. Его стоимость, по версии авторитетного портала Transfermarkt, оценивается в 55 миллионов евро.

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Барселона Жюль Кунде
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Источник:
Football365
Опубликовал: Андрей Журба
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