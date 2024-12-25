Арсенал готов потратить в январе внушительную сумму на трансфер еще одного защитника

Лондонский "Арсенал" готов потратить значительную сумму на трансфер защитника "Барселоны" в январское трансферное окно.

Сообщается, что руководство "канониров" стремится усилить состав команды, подписав Жюля Кунде из "Барселоны", однако такая сделка обойдется "Арсеналу" очень дорого, поскольку каталонский клуб оценивает 26-летнего французского защитника в 75 миллионов евро. Президент "сине-гранатовых" Жуан Лапорта согласится отпустить универсального игрока даже в ближайшее трансферное окно, если им поступит конкретное предложение.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Жюль Кунде принял участие в 25 матчах на клубном уровне, отметившись одним голом и 6 ассистами. Его стоимость, по версии авторитетного портала Transfermarkt, оценивается в 55 миллионов евро.