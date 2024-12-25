  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Представитель Премьер-лиги следит за игроком Барселоны
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Представитель Премьер-лиги следит за игроком Барселоны

Англия

Футболист еще не продлил контракт с каталонцами

Представитель Премьер-лиги следит за игроком Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Важность Иньиго Мартинеса для "Барселоны" была очевидной с момента его прихода. Его надежность в защите, лидерские качества и умение выводить мяч из обороны сделали его незаменимым игроком для немецкого тренера. Флик полностью доверился Мартинесу, который ответил на это стабильной игрой и самоотдачей, не оставившей никаких сомнений в его качестве. Однако учитывая отсутствие прогресса в переговорах о продлении его контракта с каталонцами, этой ситуацией может воспользоваться представитель Премьер-лиги.

Как сообщает Fichajes, "Манчестер Юнайтед" стал потенциальной заинтересованной стороной в приобретении услуг 33-летнего защитника. Возможность получить игрока на правах свободного агента является особенно интересным вариантом для клуба с "Олд Траффорд", который готов предложить привлекательный контракт, чтобы обеспечить его приход летом. Следующие несколько месяцев станут решающими в определении будущего защитника, чья непрерывность является приоритетом для "Барселоны".

Добавим, что в этом сезоне Иньиго Мартинес провел 24 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Звездный форвард ПСЖ готов покинуть клуб в ближайшее время
yellow-arrow
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 26.12.2024
yellow-arrow
Забарный все ближе к уходу из Борнмута - появились новые подробности о будущем украинца
Барселона Иньиго Мартинес Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости