Представитель Премьер-лиги следит за игроком Барселоны

Важность Иньиго Мартинеса для "Барселоны" была очевидной с момента его прихода. Его надежность в защите, лидерские качества и умение выводить мяч из обороны сделали его незаменимым игроком для немецкого тренера. Флик полностью доверился Мартинесу, который ответил на это стабильной игрой и самоотдачей, не оставившей никаких сомнений в его качестве. Однако учитывая отсутствие прогресса в переговорах о продлении его контракта с каталонцами, этой ситуацией может воспользоваться представитель Премьер-лиги.

Как сообщает Fichajes, "Манчестер Юнайтед" стал потенциальной заинтересованной стороной в приобретении услуг 33-летнего защитника. Возможность получить игрока на правах свободного агента является особенно интересным вариантом для клуба с "Олд Траффорд", который готов предложить привлекательный контракт, чтобы обеспечить его приход летом. Следующие несколько месяцев станут решающими в определении будущего защитника, чья непрерывность является приоритетом для "Барселоны".

Добавим, что в этом сезоне Иньиго Мартинес провел 24 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.