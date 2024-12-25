Тренер одного из клубов АПЛ хочет подписать талантливого плеймейкера из Ла Лиги

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Хулен Лопетеги хочет видеть в своей команде талантливого плеймейкера из чемпионата Испании, который является ключевым футболистом для "Реал Сосьедада".

Согласно информации от издания CaughtOffside, 27-летний Браис Мендес является амбициозной целью наставника "молотобойцев". Считается, что испанский плеймейкер сможет помочь "Вест Хэму" подняться выше в турнирной таблице чемпионата Англии, тем самым сделав невозможным потенциальное увольнение Лопетеги.

Читайте также Интер отклонил запрос одного из клубов АПЛ относительно своего талантливого хавбека

Также отмечается, что Мендес не против сделать следующий шаг в своей карьере для дальнейшего развития. "Астон Вилла" также внимательно следит за его ситуацией. "Сосьедад" готов отпустить своего игрока за 60 миллионов евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Браис Мендес отметился тремя голами и тремя ассистами в 22 матчах за "Реал Сосьедад" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.