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Тренер одного из клубов АПЛ хочет подписать талантливого плеймейкера из Ла Лиги
Смелая идея
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Хулен Лопетеги хочет видеть в своей команде талантливого плеймейкера из чемпионата Испании, который является ключевым футболистом для "Реал Сосьедада".
Согласно информации от издания CaughtOffside, 27-летний Браис Мендес является амбициозной целью наставника "молотобойцев". Считается, что испанский плеймейкер сможет помочь "Вест Хэму" подняться выше в турнирной таблице чемпионата Англии, тем самым сделав невозможным потенциальное увольнение Лопетеги.
Также отмечается, что Мендес не против сделать следующий шаг в своей карьере для дальнейшего развития. "Астон Вилла" также внимательно следит за его ситуацией. "Сосьедад" готов отпустить своего игрока за 60 миллионов евро.
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В этом сезоне Браис Мендес отметился тремя голами и тремя ассистами в 22 матчах за "Реал Сосьедад" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
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