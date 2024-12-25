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Ньюкасл готовит первый трансфер в январе

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Английский клуб хочет подписать нескольких футболистов, но это будет трудно сделать

Ньюкасл готовит первый трансфер в январе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ньюкасл" близок к тому, чтобы совершить первый трансфер в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает издание CaughtOffside, руководство "сорок" рассматривало вариант с подписанием Йогана Бакайоко из "ПСВ". Однако переход 21-летнего бельгийского вингера считается маловероятным из-за финансовых сложностей "Ньюкасла", связанных с правилами ФФП.

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Несмотря на это, "Ньюкасл" попытается подписать нового голкипера — Джеймса Траффорда из "Бернли", который на протяжении длительного времени входит в сферу их интересов. Трансфер 22-летнего англичанина должен обойтись "сорокам" значительно дешевле, поэтому они будут вынуждены переключиться на эту сделку.

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Добавим, что в этом сезоне Джеймс Траффорд провел 12 сухих поединков в 21 матче за "Бернли" в Чемпионшипе. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 18 миллионов евро.

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Ньюкасл Бернли Джеймс Траффорд
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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