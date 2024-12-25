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"Выиграть лигу очень сложно". Слот высказался о турнирном положении Ливерпуля в АПЛ

Англия

Специалист поделился своими мыслями

"Выиграть лигу очень сложно". Слот высказался о турнирном положении Ливерпуля в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на то, что "Ливерпуль" уверенно лидирует в таблице АПЛ, главный тренер команды Арне Слот рассказал, что оценивать турнирную ситуацию пока рано, и впереди еще много работы.

"Лучше всего судить о турнирном положении уже после 19 игр. Выиграть лигу очень тяжело в любой точке мира. Нужно сделать так много вещей хорошо, поэтому лишь немногим командам и игрокам удается достичь этого. Надеюсь, я смогу и в дальнейшем быть довольным работой, которую мы выполняем", - сказал Слот.

Добавим, что "Ливерпуль" сейчас имеет 39 очков в АПЛ.

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АПЛ Ливерпуль Арне Слот
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