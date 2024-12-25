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Звезда Арсенала - о своем прогрессе: Я хочу ставить лучшим из года в год. Сейчас у меня все получается
От воспитанника академии клуба до ключевого игрока и лидера своей команды на поле
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный вингер лондонского "Арсенала" считает, что он продолжает развиваться каждый год, достигая новых высот не только в индивидуальном плане.
"Мне кажется, что футбол сейчас серьезно прогрессирует в тактическом плане. Мне это действительно помогает, и мне нравится анализировать все детали перед каждым матчем, чтобы чувствовать себя максимально уверенным, потому что я понимаю, чего стоит ожидать от соперников".
"Я всегда стремлюсь быть лучшим, поэтому не думаю, что был какой-то конкретный год, когда я почувствовал, что смог выйти на новый уровень, почувствовав какой-то значительный скачок. Я не думаю, что в любой момент может произойти подобное. Я всегда стремлюсь самосовершенствоваться в каждом аспекте своей игры, прогрессируя из года в год. Это мой образ мышления и мой подход к футболу".
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В этом сезоне 23-летний Букайо Сака забил 9 голов и отдал 13 ассистов в 24 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.
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