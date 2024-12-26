Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси готов продать Жоау Феликса
В январе футболист может покинуть команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее португальского нападающего Жоау Феликса в лондонском "Челси" под вопросом.
По данным издания GiveMeSport, клуб рассматривает возможность продать 25-летнего футболиста уже в январское трансферное окно. "Синие" не могут гарантировать Феликсу место в стартовом составе, поскольку конкуренция очень высока.
Феликс в текущем сезоне сыграл 16 матчей, забил 5 голов и отдал 2 ассиста.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:GiveMeSport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Спортивный врач - про Мудрика: Полиграф не показывает, лжет ли человек, юридически эти показатели не имеют никакой силы
- В Днепре "определенные серьезные проблемы" после обстрела, - мэр Филатов
- Забарный все ближе к уходу из Борнмута - появились новые подробности о будущем украинца
- "Тебя отстранили, а ты поехал развлекаться", - Цыганык раскритиковал Мудрика за поездку на бой Усика
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000