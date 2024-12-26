  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси готов продать Жоау Феликса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси готов продать Жоау Феликса

Англия

В январе футболист может покинуть команду

Челси готов продать Жоау Феликса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее португальского нападающего Жоау Феликса в лондонском "Челси" под вопросом.

По данным издания GiveMeSport, клуб рассматривает возможность продать 25-летнего футболиста уже в январское трансферное окно. "Синие" не могут гарантировать Феликсу место в стартовом составе, поскольку конкуренция очень высока.

Феликс в текущем сезоне сыграл 16 матчей, забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

Читайте такжеЧелси – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
По теме
yellow-arrow
Шеф-повар Манчестер Юнайтед покинул свою команду ради работы в Формуле 1
yellow-arrow
Роналдиньо празднует Рождество в футболке Бернли
yellow-arrow
Челси нарушил традицию Реала
Челси (Лондон) Жоау Феликс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости