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Гвардиола заставил своих игроков остаться на тренировочной базе в Рождество

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Гвардиола заставил своих игроков остаться на тренировочной базе в Рождество

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заставляет своих игроков остаться на тренировочной базе клуба на Рождество. Команда находится в ужасной форме, поэтому все, о чем думает наставник "горожан" — только победы, а не рождественское настроение.

"Мы тренируемся во вторник, мы тренируемся в среду вечером, поэтому мы останемся здесь и будем готовиться к игре. Я искренне надеюсь, что они хотят быть здесь (на тренировочной базе), потому что это наша работа", — приводит слова Гвардиолы издание The Mirror.

Сейчас команда Гвардиолы находится на седьмой строчке в чемпионате Англии, проиграв шесть из последних восьми матчей в АПЛ.

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Напомним, что "Манчестер Сити" сыграет с "Эвертоном" в 14:30 в День подарков, то есть 26-го декабря.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
The Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
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