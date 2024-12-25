Брайтон объявил о реконструкции своего домашнего стадиона

"Брайтон" объявил о масштабной реконструкции своего домашнего стадиона "American Express".

Проект стоимостью 40 миллионов фунтов стерлингов предусматривает существенные изменения в инфраструктуре стадиона, улучшение условий для болельщиков и увеличение общей вместимости.

Для домашних болельщиков будет построен новый ярус, что увеличит общую вместимость стадиона до 32 500 мест. Также будет расширен клубный магазин и обновлены внутренние помещения.