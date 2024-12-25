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Брайтон объявил о реконструкции своего домашнего стадиона
Что будет меняться?
Фото: premierleague.com
"Брайтон" объявил о масштабной реконструкции своего домашнего стадиона "American Express".
Проект стоимостью 40 миллионов фунтов стерлингов предусматривает существенные изменения в инфраструктуре стадиона, улучшение условий для болельщиков и увеличение общей вместимости.
Для домашних болельщиков будет построен новый ярус, что увеличит общую вместимость стадиона до 32 500 мест. Также будет расширен клубный магазин и обновлены внутренние помещения.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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