  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Брайтон объявил о реконструкции своего домашнего стадиона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брайтон объявил о реконструкции своего домашнего стадиона

Англия

Что будет меняться?

Брайтон объявил о реконструкции своего домашнего стадиона

Фото: premierleague.com

Новина українською

"Брайтон" объявил о масштабной реконструкции своего домашнего стадиона "American Express".

Проект стоимостью 40 миллионов фунтов стерлингов предусматривает существенные изменения в инфраструктуре стадиона, улучшение условий для болельщиков и увеличение общей вместимости.

Для домашних болельщиков будет построен новый ярус, что увеличит общую вместимость стадиона до 32 500 мест. Также будет расширен клубный магазин и обновлены внутренние помещения.

Читайте такжеДовбик против Милана, дерби для Трубина и Boxing Day в АПЛ. Расписание футбола на 23 – 29 декабря
По теме
yellow-arrow
Роналдиньо празднует Рождество в футболке Бернли
yellow-arrow
Челси нарушил традицию Реала
yellow-arrow
Челси рассматривает вариант с продажей своего талантливого полузащитника
Брайтон энд Хоув Альбион
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости