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Челси рассматривает вариант с продажей своего талантливого полузащитника

Англия

Лондонский клуб не планирует отдавать игрока в аренду

Челси рассматривает вариант с продажей своего талантливого полузащитника

Getty Images / Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси" рассматривает вариант с продажей своего талантливого 21-летнего полузащитника

По информации от итальянского издания Sport Mediaset, руководство лондонского клуба не собирается отдавать Чезаре Казадеи в аренду. Известно, что "синие" рассматривают лишь вариант с продажей футболиста. Как ожидается, они потребуют около 30 миллионов фунтов стерлингов за его трансфер.

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Среди нескольких клубов, заинтересованных в его возможном подписании, называют "Монцу", "Лацио" и "Болонью". Также одним из вариантов для продолжения карьеры Казадеи был "Лестер", за который итальянец уже играл ранее, однако "лисы" хотели взять хавбека в аренду.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего итальянца в 10 миллионов евро.

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Источник:
Sport Mediaset
Опубликовал: Андрей Журба
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