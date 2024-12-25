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Челси рассматривает вариант с продажей своего талантливого полузащитника
Лондонский клуб не планирует отдавать игрока в аренду
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" рассматривает вариант с продажей своего талантливого 21-летнего полузащитника
По информации от итальянского издания Sport Mediaset, руководство лондонского клуба не собирается отдавать Чезаре Казадеи в аренду. Известно, что "синие" рассматривают лишь вариант с продажей футболиста. Как ожидается, они потребуют около 30 миллионов фунтов стерлингов за его трансфер.
Среди нескольких клубов, заинтересованных в его возможном подписании, называют "Монцу", "Лацио" и "Болонью". Также одним из вариантов для продолжения карьеры Казадеи был "Лестер", за который итальянец уже играл ранее, однако "лисы" хотели взять хавбека в аренду.
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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего итальянца в 10 миллионов евро.
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