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Челси нарушил традицию Реала

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Почему Реал не мог сыграть в своей традиционной форме?

Челси нарушил традицию Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Известная на весь мир белая форма "Реала" является неотъемлемой частью идентичности клуба. Этот образ был закреплен президентом Сантьяго Бернабеу в середине XX века. Однако, во время визита на "Стэмфорд Бридж" "сливочные" столкнулись с неожиданным вызовом - местным правилом, которое требует от домашней команды носить белые носки.

Это правило было установлено главным тренером "Челси" Томми Докерти в середине 60-х годов. Желая создать уникальный образ для своей команды, он решил, что белые носки станут отличительной чертой "синих". Это решение оказалось удачным, и с тех пор белые носки стали неотъемлемой частью домашней формы "Челси".

"Реал" стремился сохранить свои традиции, а с другой - был вынужден подчиниться правилам хозяев поля. В результате "сливочные" вышли на поле в черных носках, что было довольно непривычно для их болельщиков.

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Источник:
The Mirror
Опубликовал: Екатерина Власова
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