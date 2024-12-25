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Шеф-повар Манчестер Юнайтед покинул свою команду ради работы в Формуле 1
Омар Мезиан сменил футбольное поле на гоночный трек
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный шеф-повар Омар Мезиан, который последние два года отвечал за питание футболистов "Манчестер Юнайтед", принял решение покинуть клуб и перейти на работу в команду Формулы-1 "Макларен". Об этом сообщает издание Daily Mail.
За время работы в "Юнайтед" он существенно разнообразил меню для футболистов, разработал индивидуальные планы питания и даже внедрял блюда местной кухни во время выездных матчей.
Добавим, что до работы в "МЮ" Мезиан работал поваром в сборной Англии.
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Источник:Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
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