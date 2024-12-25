Шеф-повар Манчестер Юнайтед покинул свою команду ради работы в Формуле 1

Известный шеф-повар Омар Мезиан, который последние два года отвечал за питание футболистов "Манчестер Юнайтед", принял решение покинуть клуб и перейти на работу в команду Формулы-1 "Макларен". Об этом сообщает издание Daily Mail.

За время работы в "Юнайтед" он существенно разнообразил меню для футболистов, разработал индивидуальные планы питания и даже внедрял блюда местной кухни во время выездных матчей.

Добавим, что до работы в "МЮ" Мезиан работал поваром в сборной Англии.