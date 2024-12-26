Самый лакомый кусок для европейских грандов. Сборная новых имен в украинском футболе. Центральный защитник

В последние дни календарного года редакция UA-Футбол вспоминает украинских игроков, которые ярко заявили о себе в текущем календарном году. Сегодня мы поговорим об Илье Забарном.

Наверное, первый вопрос любого пользователя, увидевшего этот материал, звучит следующим образом: "А что здесь делает Забарный, разве мы о нем только в 2024 году узнали?" Спокойно, никакой паники, мы попробуем объяснить свой выбор. Конечно, для украинских болельщиков Илья Забарный является известным футболистом в течение нескольких лет, однако именно в 2024 году на него обратили внимание и в Европе. Именно в этом году Илья попал на радары "Барселоны", "Реала", "ПСЖ", "Ливерпуля" и многих других топ-клубов. В Европе о нем начали говорить и это не может не радовать украинское сердце.

Кроме того, определенным открытием и для украинских болельщиков может служить стабильность воспитанника киевского "Динамо", который качественно выделяется среди других украинских легионеров отсутствием травм и поддержкой одного очень высокого уровня в течение года. Об этом подробнее мы поговорим дальше, однако сначала нужно было объяснить наш выбор и, надеемся, мы его достаточно обосновали.

31 января 2025 года будет ровно 2 года с того момента, как Илья Забарный перебрался в Англию, подписав контракт с "Борнмутом". И если первый календарный год в команде ушел на адаптацию в новом чемпионате и коллективе, то второй - на становление в качестве одного из лучших центральных защитников АПЛ. И это мы говорим о самой конкурентной лиге мира.

Этот год для украинского защитника начался не очень удачно, "вишни" уступили "Ливерпулю" со счетом 0:4. Вообще вся линия обороны команды Андони Ираолы страдала из-за стиля испанского наставника. Он предпочитает атакующий футбол, а иногда даже не подстраивается под своих соперников, что почти всегда означает, что они пытаются забить больше, чем пропустят. А сыграть без пропущенных голов — это второстепенно.

И на фоне такой философии Илья вместе со своим партнером по центру обороны, Марком Сенеси, все равно выдавали топовые перформансы, которые позволяли "Борнмуту" брать очки там, где по игре они и не предполагались. Но это все равно нашло свой отпечаток на количестве "сухих" матчей в рамках Премьер-лиги. За весь 2024-й год Забарный вместе со своей командой провел только 6 "сухих" матчей, 3 в этом и 3 в прошлом сезоне. Кроме того, за это время украинец отметился только одним забитым мячом. После подобной информации кто-то может сказать: "И это один из лучших защитников АПЛ, вы уверены?"

Мы уверены, а интерес со стороны очень именитых европейских клубов это только подтверждает. Забарный создал классную пару в обороне вместе с Сенеси, он не боится лететь в смелые подкаты и если говорить о его слабых сторонах, то это может быть разве что позиционирование во время контратак соперников, но у кого из защитников нет подобных проблем? Мускулы, умение навязывать борьбу и опекать оппонентов, ощущение линии офсайда, создание офсайдных ловушек, подкаты и просто все, что нужно современному защитнику.

Болельщики "Борнмута" не смотрят за забитые голы, не смотрят на "сухие" матчи, они смотрят на игру и видят перед собой топового центрального защитника, который удостоился отдельной песни со стороны местных трибун. В Англии чант или песня в честь какого-то игрока - это невероятное признание от болельщиков, а их пение на мотивы песни Уитни Хьюстон "I Wanna Dance With Somebody", в котором они вместо последнего слова вставили фамилию Ильи, вспоминаются каждый раз, когда на экране показывают украинского защитника.

"Вишни" - это одна из сенсаций этого года, ведь мало кто ожидал подобных результатов от относительно скромного коллектива, сейчас они идут на 5-й строчке, опережая „Манчестер Сити“ и в этом есть большая заслуга Забарного. Болельщики клуба активно пишут, что если бы у него было английское гражданство, он точно бы стоил 100 миллионов фунтов. Они понимают, что их клуб не сможет удержать у себя такого футболиста и следующим летом, почти наверняка, их кумир перейдет в топ-клуб.

Однако не только игрой за клуб Забарный привлек внимание всего европейского сообщества. Он также был надежной опорой для сборной Украины, с которой вышел и сыграл на чемпионате Европы. Не без его помощи мы прошли Боснию и Герцоговину и Исландию. В рамках подготовки к главному турниру Забарный провел 2 игры: против Германии и Молдовы. Оба матча завершились без пропущенных голов для сборной Украины и дали всем украинцам надежду, что мы готовы к новым свершениям, особенно с таким защитником, как Илья. Да, то, что произошло на Евро, стало разочарованием для всех.

Интересно отметить и то, насколько чистым футболистом является Забарный. Например, за весь цикл Лиги Наций он не получил ни одной желтой карточки за все матчи Премьер-лиги этого календарного года на его счету 7 желтых карточек, это при 34 проведенных матчах. И если вы подумали о том, что он просто не идет в прямые стыки и избегает контакта, то посмотрите матчи с его участием. Забарный не боится подобного, потому что этому его научил еще Мирча Луческу, который постоянно повторял своему подопечному, что надо быть жестким, агрессивным, иначе на новый уровень не выйти. И несмотря на такую жесткость, украинец в основном играет чисто, это также одно из главных качеств, за которое на него стали смотреть не как на рядового защитника, а на перспективного футболиста, за которого придется бороться.

Давно мы не видели украинского футболиста в топовом чемпионате, который играет стабильно, практически не травмируется и трансфер которого в топ-клуб выглядит скорее вопросом времени. Просто если в случае с Миколенко мы видим игрока, у которого произошел идеальный метч с главным тренером и клубом, в котором он даже может в итоге стать локальной легендой, то у Ильи чувствуются еще большие перспективы. Есть ощущение, что он способен на большее, просто нужно не побояться сделать следующий шаг и сделать правильный выбор. Какой выбор для Забарного можно считать правильным? На этот вопрос ответит он сам. А пока мы констатируем, что Илья стал едва ли не главным украинским открытием для всей Европы и это не может не радовать сердца болельщиков.