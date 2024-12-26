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"Всегда сохраняем позитивный настрой". Гвардиола рассказал о разговоре с руководством Ман Сити

Англия
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"Всегда сохраняем позитивный настрой". Гвардиола рассказал о разговоре с руководством Ман Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о поддержке со стороны руководства клуба.

"Мы разговариваем каждую неделю. Я чувствую невероятную поддержку. Возможно, мы вели себя так в первом сезоне, но это было совсем другое [когда "Сити" ничего не выиграл]. Мы знаем: если в какой-то момент происходит что-то не так, то мы принимаем решения.

Мы говорим: "Хорошо, ситуация такова, какова она есть, и что мы должны сделать, чтобы улучшить команду? Ну же, давайте двигаться дальше к следующему матчу". Мы всегда сохраняли позитивный настрой", — цитирует Гвардиолу The Independent.

На данный момент "горожане" занимают седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, и 22-е место в основном этапе Лиги чемпионов.

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Источник:
The Independent
Опубликовал: Александр Бураков
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