"Всегда сохраняем позитивный настрой". Гвардиола рассказал о разговоре с руководством Ман Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о поддержке со стороны руководства клуба.

"Мы разговариваем каждую неделю. Я чувствую невероятную поддержку. Возможно, мы вели себя так в первом сезоне, но это было совсем другое [когда "Сити" ничего не выиграл]. Мы знаем: если в какой-то момент происходит что-то не так, то мы принимаем решения.

Мы говорим: "Хорошо, ситуация такова, какова она есть, и что мы должны сделать, чтобы улучшить команду? Ну же, давайте двигаться дальше к следующему матчу". Мы всегда сохраняли позитивный настрой", — цитирует Гвардиолу The Independent.