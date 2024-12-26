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Гвардиола считает, что Манчестер Сити может не попасть в Лигу чемпионов

Англия

Горожане на протяжении 14 сезонов играют в крупнейшем еврокубковом турнире

Гвардиола считает, что Манчестер Сити может не попасть в Лигу чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что после серии неудачных матчей его команда находится в рискованном положении, что может помешать им попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

"Когда я об этом говорил раньше, люди смеялись. Они говорили, что попадание в Лигу чемпионов не является успехом, если ты выиграешь титул АПЛ. Но я знаю, что может произойти с большими клубами в этом чемпионате. Они могут доминировать в лиге несколько лет, а затем в течение длительного времени они не могут выйти в Лигу чемпионов. Только "Манчестер Сити" является стабильным в этом плане на протяжении последних 11-12 лет. Теперь мы находимся под угрозой, это точно. Если мы не будем выигрывать матчи, мы туда не попадем", — сказал Гвардиола накануне игры с "Эвертоном".

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Напомним, что перед началом 18-го тура «Манчестер Сити» находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав лишь 27 очков в чемпионате Англии.

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Источник:
BeanymanSports
Опубликовал: Андрей Журба
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