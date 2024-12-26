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Капитан Ливерпуля намекает о своем желании остаться в клубе
Однако не все зависит от футболиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк в свежем интервью намекнул на свое желание оставаться в команде на фоне слухов относительно его нового контракта с клубом.
"Я люблю этот клуб, а в клубе любят меня. Я люблю болельщиков, и болельщики любят меня, это очень хороший фундамент для достижения успеха. По моему мнению, я могу играть еще три-четыре года на самом высоком уровне. Посмотрим, что произойдет в будущем", — цитирует слова Вирджила ван Дейка издание The Mirror.
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Напомним, что действующий контракт Вирджила ван Дейка с "Ливерпулем" действует до июня следующего года. В начале декабря издание The Athletic сообщило о том, что руководство "красных" сделало официальное предложение нового контракта для своего 33-летнего капитана.
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