Капитан Ливерпуля намекает о своем желании остаться в клубе

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк в свежем интервью намекнул на свое желание оставаться в команде на фоне слухов относительно его нового контракта с клубом.

"Я люблю этот клуб, а в клубе любят меня. Я люблю болельщиков, и болельщики любят меня, это очень хороший фундамент для достижения успеха. По моему мнению, я могу играть еще три-четыре года на самом высоком уровне. Посмотрим, что произойдет в будущем", — цитирует слова Вирджила ван Дейка издание The Mirror.

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Напомним, что действующий контракт Вирджила ван Дейка с "Ливерпулем" действует до июня следующего года. В начале декабря издание The Athletic сообщило о том, что руководство "красных" сделало официальное предложение нового контракта для своего 33-летнего капитана.