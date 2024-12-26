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Клуб АПЛ интересуется игроком Барселоны, за которого каталонцы прошлой зимой выдали 30 млн евро

Англия

Сине-гранатовые заинтересованы в продаже этого футболиста

Клуб АПЛ интересуется игроком Барселоны, за которого каталонцы прошлой зимой выдали 30 млн евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Витор Роке не оправдал надежд "Барселоны", когда бразилец присоединился к ним в январе 2024 года. В итоге 19-летнего нападающего отправили в аренду в "Бетис", а сами каталонцы также готовы продать этого игрока, поскольку он не входит в планы Ханси Флика.

Как сообщает Foot Mercato, "Тоттенхэм" проявляют интерес к Витору Роке. Представители лондонского клуба интересовались ситуацией с 19-летним центрфорвардом в андалузском клубе после ничьей (1:1) с "Райо Вальекано" в Ла Лиге. Не исключено, что "шпоры" захотят осуществить трансфер игрока уже этой зимой.

Отметим, что в этом сезоне Витор Роке провел 23 матчей, где отметился 6 голами и 2 ассистами.

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Барселона Тоттенхэм (Лондон) Бетис (Севилья) Витор Роке
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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