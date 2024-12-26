Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб АПЛ интересуется игроком Барселоны, за которого каталонцы прошлой зимой выдали 30 млн евро
Сине-гранатовые заинтересованы в продаже этого футболиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Витор Роке не оправдал надежд "Барселоны", когда бразилец присоединился к ним в январе 2024 года. В итоге 19-летнего нападающего отправили в аренду в "Бетис", а сами каталонцы также готовы продать этого игрока, поскольку он не входит в планы Ханси Флика.
Как сообщает Foot Mercato, "Тоттенхэм" проявляют интерес к Витору Роке. Представители лондонского клуба интересовались ситуацией с 19-летним центрфорвардом в андалузском клубе после ничьей (1:1) с "Райо Вальекано" в Ла Лиге. Не исключено, что "шпоры" захотят осуществить трансфер игрока уже этой зимой.
Отметим, что в этом сезоне Витор Роке провел 23 матчей, где отметился 6 голами и 2 ассистами.
Популярное сейчас
- Вратарь сборной Украины женился на своей возлюбленной
- Усиление Колоса, топ-клуб для Забарного и очередной свободный агент для Барсы. Главные новости за 25 декабря
- 3 клуба потратили почти 90% от суммы всех трансферов УПЛ в 2024 году
- Кого приобретет, кого продаст. Гвардиола озвучил трансферные планы
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня