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Арсенал определился с главными целями в преддверии зимнего трансферного окна
Будет ли январь насыщенным для канониров?
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" определился с тремя главными целями в преддверии зимнего трансферного окна.
По информации от издания The Athletic, "Арсенал" будет активным в январе. Клуб изучает возможность усиления состава команды, учитывая недавние потери Букайо Сака и Рахима Стерлинга из-за травм.
Как известно, в сфере интересов лондонского клуба все еще остается нападающий "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко и вингер "Атлетика Бильбао" Нико Уильямс, но их переход посреди сезона маловероятен.
Также отмечается, что "канониры" являются давними поклонниками Матеуса Куньи из "Вулверхэмптона". В клубе приятно удивлены его игрой в этом сезоне. Однако трудно представить, что руководство "волков" будет готово отпустить своего лучшего игрока посреди сезона, который может закончиться для них борьбой за выживание в чемпионате Англии.
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Добавим, что ранее появлялась информация об интересе со стороны "Арсенала" к защитнику "Барселоны". Каталонский гранд готов отпустить своего футболиста за 75 миллионов евро.
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