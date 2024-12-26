Мареска уверен в том, что один из лучших бомбардиров Челси не собирается покидать клуб

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска прокомментировал будущее Кристофера Нкунку в клубе.

"Мы очень рады, что Кристофер Нкунку играет за наш клуб, и мы хотим, чтобы он оставался с нами. Всегда есть игроки, которые недовольны своим положением. Я не уверен в том, что он захочет покинуть клуб".

"Если игрок действительно захочет покинуть команду, то мы не можем его заставлять оставаться в клубе, я не буду его убеждать в обратном. Если кто-то хочет уйти, то лучшим вариантом для обеих сторон будет его уход".