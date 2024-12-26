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Мареска уверен в том, что один из лучших бомбардиров Челси не собирается покидать клуб
Наставник синих прокомментировал ситуацию с игроком
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска прокомментировал будущее Кристофера Нкунку в клубе.
"Мы очень рады, что Кристофер Нкунку играет за наш клуб, и мы хотим, чтобы он оставался с нами. Всегда есть игроки, которые недовольны своим положением. Я не уверен в том, что он захочет покинуть клуб".
"Если игрок действительно захочет покинуть команду, то мы не можем его заставлять оставаться в клубе, я не буду его убеждать в обратном. Если кто-то хочет уйти, то лучшим вариантом для обеих сторон будет его уход".
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Добавим, что в этом сезоне 27-летний французский нападающий забил 12 голов и отдал 4 ассиста в 25 матчах на клубном уровне. Летом 2023 года Кристофер Нкунку присоединился к "Челси" из "РБ Лейпциг" за 60 миллионов евро.
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