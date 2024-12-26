Агент звездного нападающего Манчестер Юнайтед подтвердил интерес к игроку со стороны нескольких клубов

Агент звездного вингера "Манчестер Юнайтед" Антони подтвердил, что клуб получал предложения от нескольких других команд относительно его перехода.

"Да, несколько клубов запрашивали информацию по Антони накануне январского трансферного окна. Эти клубы хотят понять ситуацию игрока в команде, поэтому я могу подтвердить, что этот интерес существует".

"Честно говоря, "Манчестер Юнайтед" не изъявил желания относительно возможной продажи или аренды Антони в ближайшее трансферное окно. Мы не получали от клуба какую-то конкретную информацию, руководство никогда не говорило открыто о его возможной продаже, несмотря на различные слухи".