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Агент звездного нападающего Манчестер Юнайтед подтвердил интерес к игроку со стороны нескольких клубов
Известны планы футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Агент звездного вингера "Манчестер Юнайтед" Антони подтвердил, что клуб получал предложения от нескольких других команд относительно его перехода.
"Да, несколько клубов запрашивали информацию по Антони накануне январского трансферного окна. Эти клубы хотят понять ситуацию игрока в команде, поэтому я могу подтвердить, что этот интерес существует".
"Честно говоря, "Манчестер Юнайтед" не изъявил желания относительно возможной продажи или аренды Антони в ближайшее трансферное окно. Мы не получали от клуба какую-то конкретную информацию, руководство никогда не говорило открыто о его возможной продаже, несмотря на различные слухи".
"Я уверен, что будущее Антони прочно связано с "Манчестер Юнайтед". Если клуб захочет отдать Антони в аренду во время зимнего трансферного окна, то это будет отличной идеей, ведь он сможет иметь больше игрового времени. В любом случае Антони будет продолжать упорно работать над тем, чтобы играть на самом высоком уровне под руководством Рубена Аморима", — добавил агент игрока.
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В этом сезоне Антони отметился лишь одним забитым голом в 10 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.
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