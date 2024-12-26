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Тренер Вест Хэма настаивает на том, что он не сосредоточен на зимнем трансферном окне
Специалист не хочет забегать наперед
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренерская позиция Хулена Лопетеги остается под пристальным вниманием после слабого старта сезона Премьер-лиги, вопреки большим тратам летом. "Молотобойцы" не побеждали в трех матчах, и в случае поражения от "Саутгемптона", который находится на последнем месте, на испанца снова усилится давление. Лопетеги отметил, что он сейчас не сосредоточен на зимнем трансферном окне, поскольку его беспокоит игра против "святых".
"Лучший знак для меня - это то, что мои игроки сосредоточены на "Саутгемптоне". В моей голове больше нет места для других мыслей, только это. Я много настаиваю, но это правда. Я повторяю это, потому что это правда, единственная правда, в которую я верю - быть сосредоточенными на следующем матче. После него мы увидим, что произойдет. О чем я говорю с Дэвидом [Салливан - владелец клуба], я не собираюсь рассказывать вам здесь, извините. Мы много говорим о команде, о нынешнем составе и о следующем вызове - но сейчас мы сосредоточены только на "Саутгемптоне"", - цитирует Хулена Лопетеги Sky Sports.
Отметим, что матч между "Саутгемптоном" и "Вест Хэмом" состоится 26 декабря в 17:00 на стадионе "Сент-Мэрис".
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