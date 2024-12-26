"Лестер" может попытаться арендовать звездного нападающего "Манчестер Юнайтед", полагаясь на связь своего нынешнего главного тренера Рууда ван Нистелроя с его бывшим клубом.

Как сообщает издание Football Insider, "Лестер" может подыскать вариант с арендой игрока "Манчестер Юнайтед" на позицию нападающего или центрального защитника. Ранее сообщалось о том, что "лисы" могут быть заинтересованы в возвращении Гарри Магуайра, а также проявляют интерес к Виктору Линделефу.

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Также уточняется, что в случае, если "Лестер" решит расторгнуть соглашение об аренде Одсонна Эдуара с "Кристал Пэлас", они будут готовы рассмотреть вариант с арендой одного из нападающих "Манчестер Юнайтед".

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Добавим, что "Лестер" занимает 17-е место в АПЛ, набрав 14 очков после 17-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.