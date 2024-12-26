  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лестер может попытаться арендовать звездного нападающего Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лестер может попытаться арендовать звездного нападающего Манчестер Юнайтед

Англия

Нынешний главный тренер лис может подписать своего бывшего подопечного

Лестер может попытаться арендовать звездного нападающего Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лестер" может попытаться арендовать звездного нападающего "Манчестер Юнайтед", полагаясь на связь своего нынешнего главного тренера Рууда ван Нистелроя с его бывшим клубом.

Как сообщает издание Football Insider, "Лестер" может подыскать вариант с арендой игрока "Манчестер Юнайтед" на позицию нападающего или центрального защитника. Ранее сообщалось о том, что "лисы" могут быть заинтересованы в возвращении Гарри Магуайра, а также проявляют интерес к Виктору Линделефу.

Читайте такжеАгент звездного нападающего Манчестер Юнайтед подтвердил интерес к игроку со стороны нескольких клубов

Также уточняется, что в случае, если "Лестер" решит расторгнуть соглашение об аренде Одсонна Эдуара с "Кристал Пэлас", они будут готовы рассмотреть вариант с арендой одного из нападающих "Манчестер Юнайтед".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что "Лестер" занимает 17-е место в АПЛ, набрав 14 очков после 17-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.

По теме
yellow-arrow
Тренер Ноттингем Форест гордится результатами и игрой своей команды в этом сезоне
yellow-arrow
Борнмут - Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Тренер Вест Хэма настаивает на том, что он не сосредоточен на зимнем трансферном окне
Рууд ван Нистелрой Манчестер Юнайтед Лестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости