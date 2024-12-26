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Борнмут - Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Борнмут - Кристал Пэлас: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.12.24 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Борнмут - Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Невероятно классная форма "вишен" в последних матчах проходит как-то незаметно, а они выиграли 4 из последних 5 игр, в том числе одолели "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Подобное стало возможным не в последнюю очередь благодаря Илье Забарному и его игре в обороне. На Boxing Day они ждут в гости "Кристал Пэлас" и, кажется, являются безоговорочными фаворитами этой игры.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.

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Английская Премьер-лига. 18-й тур.

26 декабря. 17:00. Борнмут. "Дин Корт"

Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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Трансляція матчу Борнмут - Крістал Пелас
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Кристал Пэлас (Лондон) Борнмут Илья Забарный смотреть футбол онлайн
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