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Тренер Ноттингем Форест гордится результатами и игрой своей команды в этом сезоне

Англия
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Команде португальского специалиста предстоит долгий путь

Тренер Ноттингем Форест гордится результатами и игрой своей команды в этом сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ноттингема" Нуну Эшпириту Санту поделился своим мнением накануне матча против "Тоттенхэма".

"Я очень горжусь работой своих игроков каждый день, их самоотверженностью на поле и осознанием того, что нам нужно продолжать самосовершенствоваться, ведь нам предстоит долгий путь".

"Я всегда уверен. С самого начала этого сезона я уверен в том, что правильное отношение к делу может помочь нам достичь хороших результатов в этом сезоне", — добавил Нуну Эшпириту Санту.

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Напомним, что сегодня, 26-го декабря, "Ноттингем" сыграет против бывшей команды Нуну Эшпириту Санту "Тоттенхэма". Эта игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту
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Источник:
Nottingham Forest FC
Опубликовал: Андрей Журба
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