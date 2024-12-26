Тренер Ноттингем Форест гордится результатами и игрой своей команды в этом сезоне

Главный тренер "Ноттингема" Нуну Эшпириту Санту поделился своим мнением накануне матча против "Тоттенхэма".

"Я очень горжусь работой своих игроков каждый день, их самоотверженностью на поле и осознанием того, что нам нужно продолжать самосовершенствоваться, ведь нам предстоит долгий путь".

"Я всегда уверен. С самого начала этого сезона я уверен в том, что правильное отношение к делу может помочь нам достичь хороших результатов в этом сезоне", — добавил Нуну Эшпириту Санту.