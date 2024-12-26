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Тренер Ноттингем Форест гордится результатами и игрой своей команды в этом сезоне
Команде португальского специалиста предстоит долгий путь
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ноттингема" Нуну Эшпириту Санту поделился своим мнением накануне матча против "Тоттенхэма".
"Я очень горжусь работой своих игроков каждый день, их самоотверженностью на поле и осознанием того, что нам нужно продолжать самосовершенствоваться, ведь нам предстоит долгий путь".
"Я всегда уверен. С самого начала этого сезона я уверен в том, что правильное отношение к делу может помочь нам достичь хороших результатов в этом сезоне", — добавил Нуну Эшпириту Санту.
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Напомним, что сегодня, 26-го декабря, "Ноттингем" сыграет против бывшей команды Нуну Эшпириту Санту "Тоттенхэма". Эта игра начнется в 17:00 по киевскому времени.
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