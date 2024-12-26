"Не стоит и 10 млн фунтов". Экс-вратарь МЮ разнес форварда красных дьяволов

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер критически высказался о нападающем команды Маркуса Рэшфорда.

"Маркус Рэшфорд. О нем так много людей говорят: "В его день. В его день".

Его день - раз в 10 матчей. Игрок экстра-класса не может выдавать одну хорошую игру на 10 матчей.

Учитывая тот факт, что у него такая репутация, багаж и все, что с этим связано - не думаю, что Микель Артета хочет его что-то подобное в "Арсенале".

Ему надо уйти из "МЮ". Я думаю, что это будет МЛС или что-то в этом роде. Нужно масштабное сокращение зарплаты.

Вы говорите о деньгах, которые действительно все портят. Как только у людей появляется такой огромный контракт, и они получают все, что им когда-либо понадобится до конца их жизни, это убирает у них "огонь".

Говорили о 40 миллионах фунтов за Рэшфорда. Я бы за него не заплатил даже 10 миллионов фунтов", - цитирует Фостера Daily Mail.