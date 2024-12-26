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Лидер Арсенала может пропустить полгода из-за травмы
В ближайшее время будут известны результаты сканирования
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из лидеров лондонского "Арсенала" Букайо Сака может пропустить около шести месяцев из-за травмы, полученной в матче 17-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (1:5).
Как сообщил журналист издания Daily Mail Сами Мокбель, в клубе переживают, что травма подколенного сухожилия 23-летнего английского вингера может оказаться намного серьезнее, если подтвердятся проблемы с костью. После игры Сака покидал «Селгерст Парк» на костылях.
По предварительной информации, футболист пропустит около двух месяцев. Если возникнет необходимость в хирургическом вмешательстве, то его полноценное восстановление может затянуться до шести месяцев.
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Букайо Сака является вторым лучшим ассистентом этого сезона в АПЛ, отметившись 10 результативными передачами в 16 матчах чемпионата Англии в составе "канониров".
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