Лидер Арсенала может пропустить полгода из-за травмы

Один из лидеров лондонского "Арсенала" Букайо Сака может пропустить около шести месяцев из-за травмы, полученной в матче 17-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (1:5).

Как сообщил журналист издания Daily Mail Сами Мокбель, в клубе переживают, что травма подколенного сухожилия 23-летнего английского вингера может оказаться намного серьезнее, если подтвердятся проблемы с костью. После игры Сака покидал «Селгерст Парк» на костылях.

По предварительной информации, футболист пропустит около двух месяцев. Если возникнет необходимость в хирургическом вмешательстве, то его полноценное восстановление может затянуться до шести месяцев.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Букайо Сака является вторым лучшим ассистентом этого сезона в АПЛ, отметившись 10 результативными передачами в 16 матчах чемпионата Англии в составе "канониров".