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Астон Вилла близка к подписанию тинейджера из турецкой Суперлиги

Англия

Довольно неожиданный шаг от бирмингемцев

Астон Вилла близка к подписанию тинейджера из турецкой Суперлиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Уже совсем скоро откроется зимнее трансферное окно откроется. Похоже, что "Астон Вилла" уже приступила к работе.

Как сообщает турецкое медиа IHA Spor, представители Премьер-лиги достигли договоренности о приобретении Ясина Озджана. "Астон Вилла" готова выложить 8 млн евро за игрока "Касымпаша". Озджану 18 лет и он является лидером турецкой лиги по количеству выигранных дуэлей и отборов за игру. С другой стороны, по среднему показателю перехваченных передач он занимает второе место. Уже через несколько дней центральный защитник полетит в Англию, чтобы пройти медицинское обследование.

Добавим, что в этом сезоне Ясин Озджан сыграл 16 матчей и отметился одним ассистом.

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Источник:
IHA Spor
Опубликовал: Александр Гресь
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