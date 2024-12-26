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Астон Вилла близка к подписанию тинейджера из турецкой Суперлиги
Довольно неожиданный шаг от бирмингемцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уже совсем скоро откроется зимнее трансферное окно откроется. Похоже, что "Астон Вилла" уже приступила к работе.
Как сообщает турецкое медиа IHA Spor, представители Премьер-лиги достигли договоренности о приобретении Ясина Озджана. "Астон Вилла" готова выложить 8 млн евро за игрока "Касымпаша". Озджану 18 лет и он является лидером турецкой лиги по количеству выигранных дуэлей и отборов за игру. С другой стороны, по среднему показателю перехваченных передач он занимает второе место. Уже через несколько дней центральный защитник полетит в Англию, чтобы пройти медицинское обследование.
Kasımpaşa, Yasin Özcan'ın transferi için Aston Villa ile 8 ml € karşılığında anlaşmaya vardı.— Fener Ajans ???????? (@ajansfenercom) December 24, 2024
(????İHA) pic.twitter.com/uhMg2uuRA2
Добавим, что в этом сезоне Ясин Озджан сыграл 16 матчей и отметился одним ассистом.
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