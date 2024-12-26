АПЛ. Манчестер Сити – Эвертон 1:1. Ничейные короли Англии

Boxing Day начался противостоянием в Манчестере, которое в любом случае обещало быть интересным. Конечно, "Эвертон" с Виталием Миколенко не всегда поражает игрой на выезде, однако когда соперником является кризисный "Манчестер Сити", то может произойти все, что угодно. Ожидания были полностью оправданы.

В стартовом составе команды Шона Дайча по сравнению с прошлым матчем против "Челси", в котором они разыграли нулевую ничью, было лишь одно изменение. Вместо дисквалифицированного Янга на правый фланг обороны вышел ветеран Шеймус Коулман. А у Гвардиолы просто кадровая катастрофа, однако даже они позволяет главному тренеру оставлять на скамейке запасных Кевина Де Брюйне. Например, в заявку сегодня не попали Уокер, Грилиш, Нуньеш, Эдерсон и Стоунз. Это мы не вспоминаем уже давно травмированных Родри, Бобба и так далее.

Что же мы увидели на поле? Да неплохой старт от хозяев мы увидели, они забрали мяч, что было максимально ожидаемо и создавали неплохую остроту у ворот Джордана Пикфорда. Первый убийственный момент был у Гвардиола после подачи от Фодена, в штангу ворот попал хорват, но недолго "горожане" грустили, ведь впоследствии Бернарду получил классную передачу от Доку и с острого угла пробил. Круглый залетел в дальний угол не без помощи рикошета от защитника, но счет открыт.

Изрядно повозили Миколенко вингеры "Сити", это стоит признавать. Вообще лучше смотреть за действиями защитника вживую, а не на оценки от статистических порталов, которые за один точный пас назад уже могут поднять 0,1 балла. Сегодня его проходили, сегодня у Миколенко было много проблем. Однако после забитого гола "горожане" сбавили обороты. Нет, еще несколько классных моментов, в том числе у Холанда, о котором за последние месяцы все забыли, все же были, но агрессия была другой.

Этим начал пользоваться "Эвертон". Казалось, что если "ириски" пропустят первыми, то у них очень большие проблемы и отыграться будет почти невозможно. Но нет. Свои редкие моменты они умело использовали. Илиман Ндиай оказался на дальней штанге, когда на него пошла передача, он одним касанием принял мяч и оставшись без плотной опеки, внешней стороной стопы пробил в дальний угол ворот Ортеги, тот даже не шевельнулся. Очень красивый гол.

На второй тайм "Сити" вышел с похожим настроением. "Эвертон" понимал, что надо делать: оборонять добытый результат и пытаться найти свои моменты на контратаках. Но гениальность Савиньо в этом матче внесла свои коррективы в этот план. Миколенко просто не успел за движением бывшего игрока "Жироны" и вместо того, чтобы выбить мяч, он попал ему по ноге в штрафной площадке, это пенальти и вполне справедливое.

Вот только Холанд, похоже, потерял полностью какую-то уверенность в себе, потому что его удар потянул Пикфорд. Классно сыграл голкипер, но надо отметить, что удар Эрлинга был на комфортной высоте и даже не в угол ворот. Плохое исполнение. Добивание от Холанда залетело в ворота после передачи от партнера, но там был офсайд, поэтому все еще 1:1 и даже ошибка от Миколенко не помешала его команде в дальнейшем держать счет, Пикфорд подстраховал своего партнера.

После этого гости просто закрыли все зоны своим соперникам, а если кто-то и мог вырвать победу в этой игре, то это именно "Эвертон". В невероятную контратаку они выскочили за секунды до конца матча, впрочем разогнать и довести до хорошего удара так и не получилось, удар Гаррисона был заблокирован. Это ничья. И это справедливая ничья. А для "ирисок" это очередная ничья. Они отбирают очки у очередного гранда английского футбола.

Гвардиола продолжает размышлять над тем, что он делает не так и как ему исправить нынешнее положение команды. При определенных обстоятельствах сегодняшний игровой день они могут завершить на 9-й строчке, просто представьте себе. Но пока что идут 6-ми. А "ириски" укрепляют свою позицию в таблице и постепенно отдаляются от зоны вылета.

АПЛ, 18-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Манчестер Сити" — "Эвертон" 1:1

Голы: Силва (14) — Ндиай (36)

*На 53-й минуте Эрлинг Холанд не реализовал пенальти (вратарь)

"Манчестер Сити": Ортега — Льюис, Аканджи, Гвардиол, Аке (Симпсон-Пьюзи, 85) — Силва, Ковачич (Гюндоган, 85) — Савиньо, Фоден, Доку (Де Брюйне, 75) — Холанд

"Эвертон": Пикфорд — Коулман (Паттерсон, 90), Тарковски, Бартнуэйт, Миколенко — Мангала, Гейе, Дукуре — Гаррисон, Калверт-Льюин (Броя, 70), Ндиай (Линдстром, 81)

Предупреждения: Фоден (90+4) — Миколенко (42), Коулман (52), Мангала (79), Брантуэйт (87)