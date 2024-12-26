Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Борнмут объявил стартовый состав на матч с Кристал Пэлас. Забарный на месте?
Все стабильно
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Борнмута" опубликовала свой состав на поединок 18-го тура английской Премьер-лиги против "Кристал Пэлас".
В стартовую 11-ку, в частности, попал и украинский защитник "вишен" Илья Забарный.
Boxing Day team news ???? pic.twitter.com/ag8OtQNEL6— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 26, 2024
Стоит отметить, что эта игра станет 18-й для Забарного в нынешнем сезоне.
Начало встречи - в 17:00 по киевскому времени. Текстовую трансляция читайте в
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бывший динамовец вернулся в родной клуб
- Правда или нет? Русин прокомментировал слухи о возможном возвращении в Украину
- Вратарь сборной Украины женился на своей возлюбленной
- Сборная не при чем. Появились новые подробности в допинговом деле Мудрика
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000