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Борнмут объявил стартовый состав на матч с Кристал Пэлас. Забарный на месте?

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Борнмут объявил стартовый состав на матч с Кристал Пэлас. Забарный на месте?

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба "Борнмута" опубликовала свой состав на поединок 18-го тура английской Премьер-лиги против "Кристал Пэлас".

В стартовую 11-ку, в частности, попал и украинский защитник "вишен" Илья Забарный.

Стоит отметить, что эта игра станет 18-й для Забарного в нынешнем сезоне.

Начало встречи - в 17:00 по киевскому времени. Текстовую трансляция читайте в нашем матч-центре.

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Кристал Пэлас (Лондон) Борнмут Илья Забарный
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