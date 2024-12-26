Борнмут объявил стартовый состав на матч с Кристал Пэлас. Забарный на месте?

Пресс-служба "Борнмута" опубликовала свой состав на поединок 18-го тура английской Премьер-лиги против "Кристал Пэлас".

В стартовую 11-ку, в частности, попал и украинский защитник "вишен" Илья Забарный.

Boxing Day team news ???? pic.twitter.com/ag8OtQNEL6 — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 26, 2024

Стоит отметить, что эта игра станет 18-й для Забарного в нынешнем сезоне.