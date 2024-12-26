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Соседи по турнирной таблице. Сандерленд Русина едет к Блэкберну. Попал ли украинец в стартовый состав?
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче Чемпионшипа встретятся "Блэкберн" и "Сандерленд", в котором играет украинец Назарий Русин.
Нападающий остался на скамейке запасных.
???? RLB's XI to take on Blackburn Rovers.— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) December 26, 2024
Let's go, Lads! ????#BLASUN pic.twitter.com/9333GsK0KG
Назарий Русин последний раз выходил за "Сандерленд" 1 октября на 5 минут против "Дерби Каунти". С тех пор нападающий ни разу за 13 матчей Чемпионшипа на поле не появлялся.
Также была информация, что английский клуб готов отпустить украинского футболиста. Им интересуются два клуба Украинской Премьер-Лиги.
До матча "Блэкберн" занимает пятое место в таблице, набрав 37 очков. "Сандерленд" на строчку выше с 43-мя очками.
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
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