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Манчестер Сити является второй худшей командой Европы по количеству пропущенных голов с начала ноября

Англия

Статистика среди команд из топ-5 европейских чемпионатов

Манчестер Сити является второй худшей командой Европы по количеству пропущенных голов с начала ноября

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" на данный момент является второй худшей командой Европы по количеству пропущенных голов с начала ноября 2024 года. "Горожане" пропустил 26 голов в 12 матчах во всех турнирах.

Среди всех команд из топ-5 европейских чемпионатов только немецкий "Хайденхайм" пропустил 28 голов, что лишь на два пропущенных мяча больше, чем у команды Пепа Гвардиолы.

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В последних 13 матчах "Манчестер Сити" одержал лишь одну победу, потерпев девять поражений.

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Источник:
Squawka
Опубликовал: Андрей Журба
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