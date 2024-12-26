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Фенербахче стремится подписать звезду Манчестер Сити

Англия

Де Брюйне заинтересовал турецкий клуб

Фенербахче стремится подписать звезду Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Фенербахче" проявил серьезный интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Кевину Де Брюйне.

По информации издания Fanatik, "Фенербахче" рассматривает два варианта подписания бельгийца. Первый - попытаться договориться с "Манчестер Сити" о трансфере уже в январе. Второй - дождаться лета и подписать Де Брюйне как свободного агента.

Кевин в текущем сезоне сыграл 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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Фенербахче (Стамбул) Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
Fanatik
Опубликовал: Екатерина Власова
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