Фенербахче стремится подписать звезду Манчестер Сити

"Фенербахче" проявил серьезный интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Кевину Де Брюйне.

По информации издания Fanatik, "Фенербахче" рассматривает два варианта подписания бельгийца. Первый - попытаться договориться с "Манчестер Сити" о трансфере уже в январе. Второй - дождаться лета и подписать Де Брюйне как свободного агента.

Кевин в текущем сезоне сыграл 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.