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Гвардиола - о ничьей с Эвертоном: Это разочаровывает, но мы продолжаем работать

Англия

Специалист прокомментировал игру своей команды

Гвардиола - о ничьей с Эвертоном: Это разочаровывает, но мы продолжаем работать

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о ничьей в матче АПЛ против "Эвертона" (1:1).

"Мы играли очень хорошо, но сейчас мы находимся в таком периоде, когда мы создаем много моментов, но пропускаем первый же мяч, который появляется. Это разочаровывает, но мы продолжаем работать".

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"Игра против этой команды была очень хорошей как в атаке, так и в защите. Мы много били по воротам соперника, но, к сожалению, не смогли достичь желаемого результата", - добавил Пеп.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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