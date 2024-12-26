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Гвардиола - о ничьей с Эвертоном: Это разочаровывает, но мы продолжаем работать
Специалист прокомментировал игру своей команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о ничьей в матче АПЛ против "Эвертона" (1:1).
"Мы играли очень хорошо, но сейчас мы находимся в таком периоде, когда мы создаем много моментов, но пропускаем первый же мяч, который появляется. Это разочаровывает, но мы продолжаем работать".
"Игра против этой команды была очень хорошей как в атаке, так и в защите. Мы много били по воротам соперника, но, к сожалению, не смогли достичь желаемого результата", - добавил Пеп.
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