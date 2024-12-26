Гвардиола - о ничьей с Эвертоном: Это разочаровывает, но мы продолжаем работать

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о ничьей в матче АПЛ против "Эвертона" (1:1).

"Мы играли очень хорошо, но сейчас мы находимся в таком периоде, когда мы создаем много моментов, но пропускаем первый же мяч, который появляется. Это разочаровывает, но мы продолжаем работать".